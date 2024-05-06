6 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

6 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.
6 Mayıs 2024 Pazartesi günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Ferah Eczanesi
Battalgazi 04223241874
Fırat Mah. Hastane Cad. No 35/c ( Battalgazi Devlet Hastanesi Yanı )
24 SAAT AÇIK!!
Yaşam Eczanesi
Battalgazi 04223243872
Yeşilyurt Cad Başı Emeksiz Saat Kulesi Karşısı. No:4
24 SAAT AÇIK!!
Betül Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05343428444
Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı
24 SAAT AÇIK!!
Melike Eczanesi
Yeşilyurt 04225021005
Fahri Kayahan Bulv. Çarşı Market Karşısı Migros Yanı
24 SAAT AÇIK!!
Reyhan Eczanesi
Yeşilyurt 05453367736
Yeşilkaynak Mah Namık Kemal Cad Eski Askeri Hastene Öncesi
24 SAAT AÇIK!!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.