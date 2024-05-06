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6 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

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Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler hangileri? 6 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorular arama motorunda sık sık aranıyor. busabahmalatya.com sizler için günlük nöbetçi eczane listesi içeriği oluşturarak sizleri bilgilendiriyor.

6 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler mask
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6 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

6 Mayıs 2024 Pazartesi günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Ferah Eczanesi

Battalgazi 04223241874

Fırat Mah. Hastane Cad. No 35/c ( Battalgazi Devlet Hastanesi Yanı )

24 SAAT AÇIK!!

Yaşam Eczanesi

Battalgazi 04223243872

Yeşilyurt Cad Başı Emeksiz Saat Kulesi Karşısı. No:4

24 SAAT AÇIK!!

Betül Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 05343428444

Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı

24 SAAT AÇIK!!

Melike Eczanesi

Yeşilyurt 04225021005

Fahri Kayahan Bulv. Çarşı Market Karşısı Migros Yanı

24 SAAT AÇIK!!

Reyhan Eczanesi

Yeşilyurt 05453367736

Yeşilkaynak Mah Namık Kemal Cad Eski Askeri Hastene Öncesi

24 SAAT AÇIK!!

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06 May 2024 - 08:21 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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