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O kurum uyardı! Malatya’da termometreler düştü!

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın il genelinde yağışların yer yer kuvvetli geçmesinin beklendiği ifade edildi.

O kurum uyardı! Malatya’da termometreler düştü! mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünce Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Malatya'nın batı kesimleri ve Adıyaman çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ ve Bingöl'ün güney kesimleri, Tunceli’nin kuzey çevreleri ile Adıyaman ve Malatya il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgarların ise güneyli yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildiği açıklandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya-merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli) 22 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli) 19 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 22 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 19 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 22 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 23 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece.
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06 May 2024 - 08:13 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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