Yeşilyurt Arguvan Doğanşehir Battalgazi Akçadağ dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Morhamam, Bahçeli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü, Güzelköy, Kurucaova, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar, Cemalgürsel mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar, Fatih, Bereketli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karahan, Meydanbaşı, Toptaş mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yeni, Alacakapı mahallelerine,

8 Mayıs 2024 Çarşamba günü 08.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’ne,

9 Mayıs 2024 Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı, Söğüt, Elmalı, Beğre, Küçüklü, Kapıdere, Gövdeli, Karşıyaka, Yeni, Günedoğru, Örencik, Bıçakçı mahallelerine,

10 Mayıs 2024 Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal, Karahan, Çayırköy, Yağmurlu, Gölpınar, Bindal, Şahnahan, Yaka, Doğu, Aydınlar, Kendirli, Kuyulu mahallelerine,

10 Mayıs 2024 Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Demirciler, Çakıllıpınar, Güneşli, Aksüt, Mollauşağı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.