05 May 2024 - 23:00- Gündem G:

Halka Arz nedir? Ne için kullanılır?

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“Halka arz” yatırım için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Hisse senetlerini satışa çıkaran şirketlerin hisseleri alınarak yatırım yapılabilir. Şirketler tarafından yayımlanan bu hisseler tüm yatırımcılar tarafından satın alınabilir ve küçük parçalar halinde alınan hisseler ile bir nevi şirket ortağı olunabilir. Peki halka arz hisseleri nereden alınabilir? Katılmak için ne yapmak gerekir?

Halka Arz nedir Ne için kullanılır mask
Halka Arz nedir Ne için kullanılır
Halka Arz nedir Ne için kullanılır
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Halka arz” yatırım için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Hisse senetlerini satışa çıkaran şirketlerin hisseleri alınarak yatırım yapılabilir. Şirketler tarafından yayımlanan bu hisseler tüm yatırımcılar tarafından satın alınabilir ve küçük parçalar halinde alınan hisseler ile bir nevi şirket ortağı olunabilir. Peki halka arz hisseleri nereden alınabilir? Katılmak için ne yapmak gerekir?

Halka Arz nedir? Ne için kullanılır?

Halka arz şirketlerin hisselerini küçük parçalar halinde satışa sunmasıdır. Yatırımlara fon sağlamak veya borç ödemek gibi çeşitli nedenlerle halka arz edilen hisseler küçük veya büyük yatırımcılar tarafından satın alınarak yatırım yapılır.

Halka Arz nedir? Ne için kullanılır?

NEDEN TERCİH EDİLİR?

Yatırımcıların halka arzı tercih etmesinin nedenleri arasında birikimleri değerlendirerek yatırım yapmak olabilir. Taşınmaz yatırımı, altın yatırımı veya araç yatırımı gibi düşünülebilecek bu yatırım ise diğerlerine göre belirli riskler taşır. Son dönemlerde popüler olan ve birçok vatandaşın şirket hisselerini satın alması ile merak uyandıran bu yöntemin her yatırımda olduğu gibi avantajları ve riskleri de bulunuyor. Şirket hisselerinin değer kazanması ile kâr edilebilecekken tam tersi durum da ortaya çıkabilir. Bu yüzden yatırım yaparken iyi araştırmak, bilgi sahibi olmak önemlidir.
Halka Arz nedir? Ne için kullanılır?

NEREDEN ALINIR?

Bir hissenin satışa çıkarılması çeşitli platformlar aracılığı ile gerçekleştirilebilir. BIST üzerinden satışa çıkarılan hisse senetleri, hisse kodu ve adı ile sistem üzerinden satın alınabilir. Alım satım ekranından gerekli bilgiler doldurularak istenilen miktarda hisse alınabilir. Bu noktada dikkat edilecek husus ise büyüme potansiyeli olan şirketlerden hisse satın almaktır.
Halka arz işlemleri bankalar, finans aracı kurumları tarafından da satışa çıkarılabilir. Çalışılan bankanın halka arz bölümünden bu işlemler yapılabiliyorken aracı finans kuruluşundan da hisse satın almak mümkün.

Halka Arz nedir? Ne için kullanılır?

ŞARTLAR NELERDİR?

Halka arza katılabilmek için bazı işlemler gerçekleştirmek gerekiyor. Katılabilmek için öncelikle banka ile veya aracı kurum ile iletişime geçip aracılık sözleşmesinin onaylanması gerekiyor. BIST üzerinden halka arz olan şirketler görülebilir. Bu kurumlardan bir hesap oluşturulmasının ardından şirketin hisselerinden satın alım talebi oluşturulabilir.
Kısacası halka arz edilen hisselerden satın alan yatırımcılar, o şirketin küçük bir ortağı durumuna gelir. Bu ortaklığın boyutu ise satın alınan hisse miktarı kadar olur. Alınan hisse miktarı oranında şirketlerin kazançlarından kâr elde edilebilir. 

Halka Arz nedir? Ne için kullanılır?

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05 May 2024 - 23:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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