Malatya’da bu hafta neler oldu?

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatya’daki tehlike saçan o binaya ilk müdahale!

Malatya’da tehlike saçan Açıl İş Merkezinin yıkık balkonlarından sarkan molozlar, akşam saatlerinde iş makinesine bağlı makasla kesildi. İşte detaylar…Haber linki:

https://www.busabahmalatya.com/haber/20022532/malatyada-o-binadan-sarkan-molozlar-kesildi

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerin zekâ düzeyleri üzerine yapılan bir araştırma göre, Türkiye'nin en zeki şehri Eskişehir olurken ikinci sırada Ankara ve İzmir takip etti. Son sırayı ise Bingöl aldı. Peki, Malatya kaçıncı sırada yer aldı? İşte il il IQ dereceleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20018711/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-belli-oldu-malatya-kacinci-sirada

Yoğunluk arttıkça sorunlar da arttı Yavuz Selim Mahallesi sakinleri ne dedi?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yoğunluğun arttığı mahallede bazı sorunların bulunduğunu bildirdi. Ulaşım sorunlarının ve güvenlik problemlerinin bulunduğu mahalledeki vatandaşlar düzensizlikten de şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20019229/yogunluk-arttikca-sorunlar-da-artti-yavuz-selim-mahallesi-sakinleri-ne-dedi

Ulaştırma Bakanı’ndan Malatya’ya 2 güzel haber Kuzey Çevreyolu sonunda bitiyor mu?

Malatya’da yapımı yılan hikayesine dönen Kuzey Çevreyolu için yeni bir haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatı ile 2025 yılının Kasım ayına kadar Kayseri kavşağından Hacıhaliloğlu Çiftliği'ne uzanan Malatya Kuzey Çevreyolu, tüm bağlantı yolları, kavşak ve kuşak yollarıyla birlikte açılmış olacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20021913/ulastirma-bakanindan-malatyaya-2-guzel-haber-kuzey-cevreyolu-sonunda-bitiyor-mu

Yılların katliamını ne gören ne de duyan var!

Yılların sorunu olan Şahnahan Deresi’ndeki kimyasal atık sorunu bir türlü çözülemiyor. Kimyasal karışan suyun aktığı dere etrafa yaydığı pis kokuyla vatandaşın isyan etmesine neden olurken, dere için ne zaman harekete geçileceği bilinmese de, Şahnahanlılar artık seslerinin duyulup, bir an önce harekete geçilmesini istiyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20025147/yillarin-katliamini-ne-goren-ne-de-duyan-var

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da fahiş kira fiyatları, yeni yapılan TOKİ konutlarına da yansıdı. Yetkililere çağrıda bulunan Malatyalılar, kira fiyatlarının düzenlenmesini isteyen ve fırsatçılara gereken cezaların verilmesini istediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20025838/evsiz-kalan-da-halden-anlamiyor-ikizcede-yeni-yapilan-toki-konutlarinin-kirasi-dudak-ucuklatti

Malatya merkezli operasyon Tam 52 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-36” operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20031586/malatya-merkezli-operasyon-tam-52-milyon-tllik-mal-varligina-el-konuldu

Milletvekili Babacan’dan orta hasarlı bina kredisi açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, orta hasarlı binaların güçlendirme kredisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Babacan, “Vatandaşlarımızdan çok sık gelen bir soru, orta hasarlı binalar için güçlendirme kredilerinin ne zaman verileceği. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Okay Memiş ile konuyu konuştum” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20038544/milletvekili-babacandan-orta-hasarli-bina-kredisi-aciklamasi

Yeni Malatyaspor çıkmazda mı? Ahmet Özköse’den yeni açıklama geldi!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, şehrin ileri gelenlerinden destek alamadıklarını, bunun da Adil Gevrek’e olan güvensizlikten kaynaklandığını söyledi. Özköse, Başkan Gevrek’in görevi bir an önce bırakması gerektiğini dile getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20037481/yeni-malatyaspor-cikmazda-mi-ahmet-ozkoseden-yeni-aciklama-geldi

Özhaseki’den konut açıklaması “200 bin konutun teslimatını yapacağız”

Bugünlerde Malatya’ya gelmesi planlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerine sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacaklarını dile getirdi. Özhaseki, “110 bin kişilik bir çalışan ordusu ile bu işleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20034251/ozhasekiden-konut-aciklamasi-200-bin-konutun-teslimatini-yapacagiz

Babacan’dan açıkladı! Malatya'ya bakanlık verilecek mi?

Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerinden birine bakanlık verileceği yönündeki söylentilere ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, BUSABAH Medya’ ya önemli açıklamalarda bulundu. Malatya’da yerinde dönüşüm, TOKİ konutları ve rezerv alanları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Babacan, vatandaşlara da önemli tavsiyelerde bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20045294/babacandan-acikladi-malatyaya-bakanlik-verilecek-mi

Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü

Malatya’da kısa süre yağan sağanak yağış sonrası bazı yollar adeta göle dönerken, araçların birçoğu trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20047018/denizi-olmayan-malatyaya-10-dakikalik-saganak-yagisla-deniz-geldi-malatyada-artik-sasirtmayan-goruntu

Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da devam eden çarşı projesini inceledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20057315/malatya-carsisi-hizla-yukseliyor-bakan-ozhaseki-calismalari-yerinde-inceledi

Özgül: kendilerine mezar almış olacaklar

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, güçlendirilen konutlara güvenilmemesi gerektiğini kaydederek vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu. Vatandaşların depremde zarar görmüş konutları satın almamaları gerektiğini ifade eden Özgül, “Vatandaşlarımızın 6 Şubat öncesi, depremlerde zarar görmüş konutlara kesinlikle girmemelerini istiyorum. Satın almamalarını istiyorum. Çünkü kendilerine mezar almış olacaklardır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20051447/ozgul-kendilerine-mezar-almis-olacaklar

Malatya çarşısı projesinin son görsellerini Bakan Özhaseki paylaştı

Malatya çarşı merkezi, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasarlarla karşılaştı. Ancak, çarşı merkezindeki ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandıktan sonra kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Bu arada çarşı bölgesinde yıkım bekleyen binalarda mevcut. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya Çarşısı Projesinin son görsellerini paylaştı. İşte Malatya Çarşısı böyle olacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20057694/malatya-carsisi-projesinin-son-gorsellerini-bakan-ozhaseki-paylasti

Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı

Malatya'da yok artık dedirten bir yakalanma olayı yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20058968/malatyada-hayretlere-dusuren-olay-cezaevi-firarisi-bakin-nereden-cikti

Milyonlarca emeklinin beklediği zam ne zaman?

Milyonlarca emekli vatandaş için maaşlar giderlerin yanında az kalırken seyyanen zamma dair bir açıklama yapan Tüm Emekliler Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, “Daha önce emekliye seyyanen zam vereceğiz denildi. Maalesef emekliye bin TL gibi bir zam yapıldı” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20061640/emekliye-zam-gundemde-mi-milyonlarca-emeklinin-bekledigi-zam-ne-zaman

Malatya’daki o kurumda yeni atama!

2022 yılının ekim ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atanan ve bugün itibarıyla görevini devreden Mustafa Katipoğlu’nun yerine gelen isim açıklandı. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20063691/malatyadaki-o-kurumda-yeni-atama

Buhara Bulvarı Kavşağı'nda trafik kaosu Vatandaş yetkililere seslendi

Malatya’nın önemli noktalarından biri olan Buhara Bulvarı Kavşağı'nda yaşanan trafik sıkışıklığı sürücülerin tepkisine neden oluyor. Çevre Yolu Caddesi ile aşağı Turgut Temelli Caddesi'nin kesiştiği noktada, minibüslerin yolcu indirip bindirmesi trafiği felç etmiş durumda. Bu duruma isyan eden sürücüler, yetkilileri göreve çağırarak yaşanan kaosun önüne geçilmesini talep ediyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20064580/buhara-bulvari-kavsaginda-trafik-kaosu-vatandas-yetkililere-seslendi

Bakan Malatya’ya yeni projelerle geldi Rezerv alanlar ve ihaleler açıklandı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak rezerv alan ve hak sahipliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya’da devam eden inşa çalışmalarını inceleyerek il koordinasyon toplantısına katıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20070872/bakan-malatyaya-yeni-projelerle-geldi-rezerv-alanlar-ve-ihaleler-aciklandi

Malatya Milletvekili müjdeyi verdi O cami yerinde yapılacak

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Söğütlü Cami’nin yerinde yapılacağını söyleyerek, “Son nokta böylece konmuş oldu” dedi. Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile 3 Mayıs Cuma günü Malatya’da yapılan toplantı sonrasında Söğütlü Camii’nin yerinde yapılmasına karar verilerek bazı planlar incelendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20072210/malatya-milletvekili-mujdeyi-verdi-o-cami-yerinde-yapilacak