Keskin Malatya Park AVM’nin yöneticilerini topa tuttu

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Park AVM içinde açılan Yöresel Pazarı gecekondu ticareti olarak nitelendirerek bazı eleştirilerde bulundu. MESOB Başkanı Şevket Keskin’in hedefinde Malatya Park AVM’nin ortak ve yöneticileri yer aldı.
TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin
“Malatya Park AVM’nin ortak ve yöneticileri, 21 metrekarelik konteynerlerde ekmeğini çıkartmaya çalışan Malatyalı esnaf ile haksız rekabet etmek sizi utandırmıyor mu, daha gözünüz doymadı mı?”
ifadelerini kaydetti.
“DAHA GÖZÜNÜZ DOYMADI MI?”
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin yaptığı açıklamada,
“Malatya Park AVM’de daha önce açılan ve ikincisi yeniden düzenlenen sözde Yöresel Pazar, gecekondu ticaretinin yeni şekli olmuştur. Çöken Malatya’da esnaf ayağa kalkmaya çalışırken, deprem sürecinden beri yüzde 100 kapasite ile çalışan Malatya Park AVM’nin küçük esnaf gecekondu ticareti şeklinde rekabete girmesi hem yanlış, hem de yasal değildir. Hangi izin ile yöresel pazarını koruyorsunuz, orada satılan ürünlerin hangisi sağlıklı, hangisi kontrol edildi, kimler denetledi? Küçük esnafı gören Tarım ve Orman Müdürlüğü, sözde yöresel pazarları neden göremiyor? Küçük esnafın başında duran Ticaret İl Müdürlüğü, sıra büyük tüccarlara gelince neden görevlilerini unutuyor? En küçük esnafın defterini bile kontrol eden Vergi Dairesi buradaki ne zaman fark edecek? Resmi kurumlar ve Belediye zabıta ekipleri, dükkan içinde dükkan olmayacağını bilmiyor mu? Sosyal ve kültürel etkinlik yapılacak alanda ticaret iznini kim verdi? Malatya Park AVM’nin ortak ve yöneticileri, 21 metrekarelik konteynerlerde ekmeğini çıkartmaya çalışan Malatyalı esnaf ile haksız rekabet etmek sizi utandırmıyor mu, daha gözünüz doymadı mı? Malatya Park AVM, sıkılmadan sosyal medyada bu işin reklamını da yapıyorlar. Tüm Malatyalı hemşerilerime sesleniyorum: Yöresel Pazar adı altında satılan hiçbir ürün sağlıklı değildir, marketlerde satılmayan, raf ömrü bitmek üzere olan ürünler şehir etiketleri değiştirilerek satılmaya çalışılıyor. Yöresel Ürünler Malatya’ya getirildiğinde etiketler Malatya olarak değiştiriliyor, aynı ürün Tokat’a götürüldüğünde üzerine Tokat etiketi yerleştiriliyor. Malatya Valiliğini, Malatya Büyükşehir Belediyesini ve tüm resmi kurumları sözde Yöresel Pazar gecekondu ticaretini önlemeye ve gerekli yasal yaptırımları uygulamaya davet ediyorum”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.