05 May 2024 - 20:55 - Gündem

Keskin Malatya Park AVM’nin yöneticilerini topa tuttu

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Park AVM içinde açılan Yöresel Pazarı gecekondu ticareti olarak nitelendirerek bazı eleştirilerde bulundu. MESOB Başkanı Şevket Keskin’in hedefinde Malatya Park AVM’nin ortak ve yöneticileri yer aldı.