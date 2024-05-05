Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kırıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan F.Ç. (51) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Meydana gelen kazada, sürücü F.Ç. ile S.Ç. (42), B.Ç. (14), A.Ç. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.