- Asayiş

Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var mask
Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var
Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kırıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan F.Ç. (51) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var

Meydana gelen kazada, sürücü F.Ç. ile S.Ç. (42), B.Ç. (14), A.Ç. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’dan bir kaza haberi daha Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 May 2024 - 20:41 Malatya- Asayiş

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