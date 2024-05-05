Polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahıs hapse gönderildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda G.G. isimli şahıstan uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan inceleme sonucunda G.G.'nin çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Narkotik polisin titiz takibi sonucunda yakalanan G.G., hakkındaki suçlamalarla ilgili sorgusunun ardından gözaltına alındı. Polis ekipleri, G.G.'nin daha önce uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

G.G., gözaltı işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

G.G.'nin yakalanmasıyla birlikte, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik mücadelede önemli bir adım atılmış oldu. Emniyet yetkilileri, vatandaşların herhangi bir şüpheli durumu bildirmeleri halinde gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı