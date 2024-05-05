Diyarbakır'da otomobil kazası: Bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, 77 ACM 738 plakalı bir otomobil, önünde seyir halinde olan 21 TT 0483 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada, spor otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın detayları ve yaralının durumuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.