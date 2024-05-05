Diyarbakır'da otomobil kazası: Bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 77 ACM 738 plakalı bir otomobil, önünde seyir halinde olan 21 TT 0483 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada, spor otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın detayları ve yaralının durumuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı