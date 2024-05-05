Yüzlerce ton saman balyası yangında kül oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, gece saatlerinde kırsal Aydın Mahallesi yakınlarında bulunan İzzet Şenateş'e ait yüzlerce ton saman balyası, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve küle döndü.

Olayın gerçekleştiği bölgeden yükselen alevler, çevredeki mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Durumu fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar da iş makineleri yardımıyla saman balyalarını alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı.

Uzun ve zorlu bir müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda büyük çapta maddi zararın meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan araştırmanın ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı