Şantiye alanında hafriyat kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde bulunan bir şantiye alanında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, hafriyat doldurmak için şantiyeye gelen kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Çevredeki vatandaşların hızla 112 acil servisi araması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, devrilen kamyonun altında kalan ve yaralanan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yaralı sürücü güvenli bir şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı