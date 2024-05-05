Zeytinlik içindeki baraka yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Şenbük Mahallesi'nde, bir zeytinlik içerisinde çıkan baraka yangını, çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, bölge halkının ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin hızla harekete geçmesiyle söndürüldü. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Belen ilçesindeki bu yangın olayı, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle sonuçlanarak olası daha büyük zararların önüne geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı