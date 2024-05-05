- Gündem

Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak, Cizre ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağışlar, kentte önemli hasarlara neden oldu.

Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı mask
Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı
Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak, Cizre ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağışlar, kentte önemli hasarlara neden oldu.

Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı

Yağmur sularının sel oluşturduğu Cudi Mahallesi'nde, bir gelin arabası suyun ortasında mahsur kaldı. Sürücü, su seviyesinin yükselmesiyle aracıyla ilerleyerek kurtulmaya çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı

Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış, Cizre'nin cadde ve sokaklarını göle çevirirken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde, gelin arabası sel sularının içinde sıkıştı. Sürücünün çabasıyla aracı ilerletmeye çalışması ve camı temizlemesi ise dikkat çekti.

Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı

Yaşanan bu olumsuz durum, Cizre'deki yağışın şiddetini ve selin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şırnak, cizre, Yağış, yağmur, gelin arabası, Cudi Mahallesi, Sel

05 May 2024 - 18:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL