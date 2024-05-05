Gelin arabası suların ortasında mahsur kaldı

Şırnak, Cizre ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağışlar, kentte önemli hasarlara neden oldu.

Yağmur sularının sel oluşturduğu Cudi Mahallesi'nde, bir gelin arabası suyun ortasında mahsur kaldı. Sürücü, su seviyesinin yükselmesiyle aracıyla ilerleyerek kurtulmaya çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış, Cizre'nin cadde ve sokaklarını göle çevirirken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde, gelin arabası sel sularının içinde sıkıştı. Sürücünün çabasıyla aracı ilerletmeye çalışması ve camı temizlemesi ise dikkat çekti.

Yaşanan bu olumsuz durum, Cizre'deki yağışın şiddetini ve selin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı