Galatasaray Kadın Futbol Takımı şampiyon

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin heyecan dolu 30. ve son haftasında evinde ALG Spor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu zaferle kadın futbolunda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadılar.

Maç, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti. Galatasaray, ilk yarıda Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0'lık skorla tamamladı. İkinci yarıya Galatasaray'da Kristina Bakaradze'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi devam etti. Ancak, takımın direnci ve hırsıyla maç boyunca üstünlüğünü korudu. Son dakikalarda Kipoyi'nin attığı golle skoru 2-0'a taşıyan Galatasaray, maçı kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sezonu 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 71 puanla zirvede tamamladı. Kulüp, kadın futbol branşında ilk kez bu unvanı kazandı.

Mücadelenin ardından oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşarken, tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar da şampiyonluğu coşkuyla kutladılar. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve erkek futbol takımından birçok isim de maçı izleyerek takımı destekledi.

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kurulduğu 2021-2022 sezonundan bu yana büyük bir başarı grafiği çizdi. Geçtiğimiz yıl normal sezonu lider tamamlamış, ancak yarı finalde Fenerbahçe'ye elenmişti. Ancak bu sezon, sarı-kırmızılılar şampiyonlukla tarihlerinde yeni bir sayfa açtılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı