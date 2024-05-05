Elazığ'da sürü otlatma kavgası: 1 yaralı

Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'nde, sürü otlatma meselesi kaynaklı husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Gül Sokak üzerinde gerçekleşti.

Gelişen olayın temeline bakıldığında, daha önce aralarında husumet bulunan sürü sahibi ile mahallede yaşayan bir birey arasında sürü otlatma faaliyetlerine dair anlaşmazlık yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu anlaşmazlık ise silahlı ve sopalı bir kavgaya dönüşmüştür. Kavgada, pompalı tüfek ve sopa kullanılmış, sürü sahibi ise başına aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Aynı zamanda, kavganın etkisiyle saçmaların isabet ettiği 2 koyun da yaralanmış ve bir araçta maddi hasar meydana gelmiştir.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiş ve yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirerek, olayın seyrini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedirler.

Şu an için olayın detaylarıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, jandarma ekiplerinin geniş çaplı incelemesi devam etmektedir. Kamuoyuna, olayın gelişmeleriyle ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı