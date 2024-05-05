Keskin: Malatya 100 yıllık planlama ile yeniden düzenlenmeli

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’nın yeniden inşasında 100 yıllık bir planlama ile yapılmasını, trafik ve araç yoğunluğuna dikkat edilerek yeni yollar ve trafik altyapısı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Keskin Trafik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Keskin,

“Büyük bir yıkım yaşayan ve adeta çöken Malatya’mızda 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimiz yeniden kurulurken, mutlaka trafik altyapısı da yoğunluklara göre planlanmalıdır. Apartmanlara ve sitelere daire sayısı kadar otopark zorunluluğu mutlaka getirilmeli. Yeni şehir planında yollar, caddeler ve sokaklar Malatya nüfus ve araç yoğunluğu ile en az 100 yıllık bir planlama göz önüne alınarak yeniden düzenlenmeli”

dedi.

“ÖĞRETİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR”

Aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da olan MESOB Başkanı Şevket Keskin Karayolları Trafik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Keskin mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Günümüzde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen sorunlarından birisi, trafik ve trafiğe bağlı olarak yaşanan olumsuzluklardır. Can ve mal kaybı başta olmak üzere birçok maddi ve manevi zarara neden olan trafik kazalarının önlenmesi için çalışmalar yapılmasına rağmen sorun her geçen gün artıyor. Ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Eğer trafik sorunu; trafik cezaları arttırılarak, radar uygulamalarına ağırlık verilerek çözülseydi, şimdi böyle bir sorunun olmaması gerekirdi. Trafik sorununun en önemli çözüm yollarından birisi bireylerin trafik güvenliği bilincinin geliştirilmesidir. Trafik bilinci geliştirilmeden, bizim 3S olarak ifade ettiğimiz Sevgi, Saygı ve Sabır hem sürücü de, hem yayada olmadığı sürece, kişilere trafikte güvenli davranış becerileri kazandırılmadığı sürece sorun çözülemez. Trafik güvenliği bilinci anaokulundan itibaren hayat boyu verilmesi ve öğretilmesi gereken bir konudur. Şu anda dünyanın en ileri teknolojisi ile yapılan araçlara rağmen, en ileri teknolojileri ile yapılan yol ve altyapılarına rağmen kazalar önlenemiyorsa, buradaki en büyük eksiklik eğitimdir. Sürücü eğitimlerine yönelik kontrol ve denetimler bir kez daha gözden geçirilmeli.”

“TRAFİK SORUNUNU DA ÇÖZMELİYİZ”

Şehir içi ulaşımında trafik için önemli bir sorun olduğunu belirten Başkan Şevket Keskin şunları söyledi,

“Trafikte bir diğer önemli konu ve sorun ise şehir içi ulaşımlardır. Plansız imar düzenlemeleri ve yoğunluklara göre oluşturulmayan altyapı eksiklikleri ve zorunlu tutulmayan otoparklardan dolayı sadece Malatya’da değil, Türkiye’nin her yerinde aynı sorun ve sıkıntı yaşanıyor. Belediyeler, bir apartmana 20-30 dairelik inşaatına izin verirken, o apartman için maalesef 20-30 araçlık bir otoparkı zorunlu tutmuyor. Malatya’da yolların ve kaldırımların otopark olmadığını önce belediyeler öğrenmeli. Büyük bir yıkım yaşayan ve adeta çöken Malatya’mızda 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimiz yeniden kurulurken, mutlaka trafik altyapısı da yoğunluklara göre planlanmalıdır. Apartmanlara ve sitelere daire sayısı kadar otopark zorunluluğu mutlaka getirilmeli. Yeni şehir planında yollar, caddeler ve sokaklar Malatya nüfus ve araç yoğunluğu ile en az 100 yıllık bir planlama göz önüne alınarak yeniden düzenlenmeli. Malatya’da otoparkı olmayan marketlere asla ruhsat verilmemeli. Yeni dönemi fırsata çevirerek, Malatya’nın en önemli sorunlarından birisi olan trafik sorununu da çözmeliyiz”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN