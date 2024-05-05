Adana'da özel halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adana'da Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fadime Günendi, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü kullanan O.Ö. tarafından gerçekleşti.
Kazanın yaşandığı 84117 Sokak'ta, Günendi'nin otobüsün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmesiyle birlikte, olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazayı duyup olay yerine gelen Günendi'nin yakınları ise büyük bir üzüntü içinde gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, kamuoyunda büyük bir şok ve üzüntü yaratmış olan bu kaza, Adana'nın gündemine oturdu. Olayın ardından şehir genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzeri kazaların önüne geçilmesi için adımlar atılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.