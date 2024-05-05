Edirne ve Tekirdağ yarın bu saatlere dikkat

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Enez ilçesine bağlı Merkez-Gaziömerbey bölgesine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Merkez-İstasyon, Siğilli, Suluca bölgesine,

Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Suluca bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:

“Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar bölgesine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Sefaalan bölgesine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Şarköy ilçesine bağlı Merkez Camikebir bölgesine,

Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Şarköy ilçesine bağlı Camikebir bölgesine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Şarköy ilçesine bağlı Camikebir bölgesine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Şarköy ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe bölgesine,

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Velimeşe bölgesine,

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.