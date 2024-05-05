LGS’ye girecek öğrenciler dikkat! İşte başarıyı kaygının üzerinde tutmanın yolları

Liseye Geçiş Sınavına (LGS) geri sayım başladı. 2 Haziran 2024’te yapılacak olan LGS sınavına bir ay kala öğrencilerin ve velilerin heyecanı artıyor. Öğrencilerde bu durum sonucu heyecan oluşsa da bazı uygulamalarla durumu kontrol altına almak mümkün. Başarının önüne geçen heyecanın azaltılması için ise bazı yollar bulunuyor.

LGS öncesi öğrencilerin sınav heyecanı sürüyor. Birbirleriyle yarış halinde olan öğrenciler sınav yaklaştıkça daha da kaygılanıyor. Bir yandan stresli öğrenciler bir yandan da heyecanlı aileler sınava gün sayarken bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Peki öğrenciler son bir ay kala nasıl çalışmalı? Aileler bu süreçte neler yapmalı? Kurs merkezinde çalışmalar nasıl yürütülüyor? Bu soruların cevaplarını merak eden öğrenciler ve veliler için Kurs Merkezinin Rehber Hocası Nazife Akbulut BUSABAH Medya’ya önemli bilgiler verdi.

“SON SÜREÇ YAPTIKLARIMIZIN MAHSULÜ”

Öğrencilere faydalı olma konusunda destek sağladığını söyleyen Kurs Merkezinin Rehber Hocası Nazife Akbulut,

“Sınav anlamında, ders anlamında ve motivasyon anlamında neler yapılabilirim?’ gibi çalışmalar yapmaktayız. Yaklaşan sınav süreci içerisinde sona yaklaştık diyebiliriz. Bir ay kadar zaman dilimimiz kaldı. Son bir ay içerisinde hem öğrencilerle hem öğretmenlerle hem de velilerle neler yapılması gerektiği hakkında görüşme yapmak gerekiyor. Bu süreci 3’lü bir kolon gibi düşünebiliriz. Bu son süreçte yaptıklarımızın mahsulü oluyor. Bu şekilde son rötuşlar atılacak ve sonda yaptıklarımız her zaman çok kıymetli olacak”

şeklinde konuştu.

“YARI DÖNEM ZİRVE DÖNEMİMİZ”

Rehber Hocası Akbulut, öğrencilerin ilk dönemi sağlıklı geçirirse kolay bir süreç atlatacaklarını belirterek,

“Son aylara kadar yokuş tırmanıyoruz gibi düşünebiliriz. Yarı dönem aslında bizim zirve dönemimizdir. Bu zirve döneminde öğrenci yokuş tırmandığı için bayağı yorulmuş olabilir. Ama 2’nci dönem dediğimiz o zirveyi gördükten sonraki kısımda, aslında yokuş aşağı ineceği için hem çalışma anlamında hem de verim anlamında daha da kolay bir süreç diyebilirim. Tabii ki bu ilk dönemin ne kadar verimli geçirilmiş olmasına da bağlıdır. İlk etapta konu anlamında eksiklerimiz vardı. Soru anlamında destek alınması gerekiyordu. 2’nci dönem ise daha çok deneme ve eksikler üzerine takviyeler yapılmalı. Tam da o dönemdeyiz”

dedi.

“BAŞARI KAYGININ ÜZERİNDE OLMALI”

Sınava bir ay kala öğrencilerin yapması gerenleri anlatan Rehber Hocası Nazife Akbulut,

“Olabildiğince deneme yapılmalı, yapılan her denemenin tahlili yapılmalı ve üzerine hangi soruda, hangi konuda eksiğimiz varsa tekrar edilmeli. Sadece deneme çözdüm, bıraktım değil; özellikle boş bıraktığımız ve yanlış yaptığımız her soru bizim için kıymetlidir. Bu anlamda tekrarlarımız yoğunlaştırılmalı. Üzerine tekrar soruları çözülmeli. Bu süreçte en çok karşılaştığımız şey ise stres düzeyi. Evet stres olacak, evet kaygı olacak ama dozunda. O stresi kontrol altına alırsak bizim için daha iyi olacaktır. Başarı ve kaygı arasındaki bir ilişkiyi inceleyecek olursak başarı ve kaygı aynı oranda birlikte yola çıkıyor. Belirli bir süre yola beraber devam ediyor. Belirli bir süreden sonra başarı düzeyi arttıkça ne olacak? Kaygı düzeyimiz azalacaktır. Evet yola beraber çıkacağız. Çünkü kaygı olması gereken bir süreç. Ama en son ki kısımda başarımızın kaygımızın üzerine geçmesi gerekiyor”

ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARINIZ KESİNLİKLE YARIŞ ATI DEĞİLDİR”

Rehber Hocası Akbulut, bu süreçte velilerde karşılaşılan durumları şu şekilde aktardı:

“Aslında öğrencilerden daha çok velilerimiz bu anlamda heyecanlı oluyor. Eve misafir alınmıyor. Hiçbir şekilde misafirliğe gidilmiyor. Küçük bir kahve molası verilmiyor. Sonrasında ise ‘Sınav çok da önemli değil, sen kıymetlisin’ diyor. Çocuk söyleme bakar ama önemli olan hâl ile söylemdir. Çocuk bakıyor üzerine titreyen bir anne baba var. Dershanede, okuldan eve gelince ‘hemen derse geç’ pozisyonu yaratılıyor. Sonrasında da ‘sınav sonun değil, ölüm yok sonunda, sen kıymetlisin’ gibi bir söylemle yaklaşıyorlar. Bu anlamda velilerimize büyük bir pay düşüyor. Öğrencilerimizi bu anlamda motive etmek gerekiyor. Öğrenci şu gözle bakıyor; ‘Eğer ben bu sınavı kazanamazsam annemin, babamın gözünde düşeceğim ve beni sevmeyecekler, kıymet vermeyecekler.’ Bu davranışlarla her şey bu sınava bağlıymış gibi düşündürtmeye başlayacağız. Çocuklarınız kesinlikle yarış atı değildir. Genelde eğitim olarak baktığımızda sanki öğrenciler bir yarış atıymış gibi ‘komşunun çocuğu şu kadar aldı, sen niye almadın?’ Evet ders çalışmamız gerekiyor. Sorumluluklarımız önceliğimiz olmalı ama geceli gündüzlü ders değildir. Arkadaşınızla vakit geçirme, sinemaya gidip film izleme, tiyatroya gitme de olmalıdır. Çünkü bunlar öğrenciyi motive ediyor. Önemli olan çok çalışmak değil, düzenli ve verimli çalışmaktır. Bunlara dikkat edilirse daha sağlıklı ve sağlam sonuçlar almış oluruz.

“YAPAY ZEKÂ MODÜLÜ”

Kurs Merkezinde sınav sürecini yürütürken yapılan çalışmalardan bahseden Rehber Hocası Nazife Akbulut,

“Bu sürece başlarken yapay zekâ modülü dediğimiz bir modül kullandık. Bu yapay zekâ modülünde şöyle bir sistem işliyor. Öğrenci denemeye giriyor ve denemeye girdikten sonra çözemediği ve boş bıraktığı sorular yapay zekâ tarafından taranıp bir kitap halinde, bir dergi halinde öğrencinin tekrar programına işletiliyor. Özellikle eksik olduğu hangi konu varsa bir sonraki süreçte tekrar kendisine soru olarak dönüt olmuş oluyor. Bu sıfır hata programları dâhilinde eksiksiz bir şekilde yola devam etmemizi sağlıyor. Öğrenci hangi konuda eksikse birebir ders anlamında takviyesi yapılıyor hem de soru anlamında destek veriliyor. Artı bireysel ödevlerinin içerisinde de programa dâhil edilmiş oluyor. Şu anda öğrencilerimize hem bireysel hem de grup deneme programı yapıyoruz. Dershanede yaptığımız denemelerle çözülmeyen soruların soru çözümleri, tekrar dersleri ve bireysel ödevlendirmeleri yapılıyor. Hem tam deneme dediğimiz bütün denemeler hem de branş denemeleriyle takviyeler atılıyor. Özellikle öğrencilerin bu anlamda eksikleri hangisiyse nokta atışı işlemler yapılıyor”

diye konuştu.

“OYALAYACAK DURUMLARI MİNİMİLİZE EDER”

Rehber Hocası Akbulut, son olarak verimli bir çağda olan öğrencilere tavsiyeleri şu şekilde anlattı:

“LGS sınavına girecek öğrenciler her ne olursa olsun kendileri, arkadaşları ve aileleri ile ilgili kafalarına takılanlar olsa da iş kendilerinde bitiyor. Karalar bağlayarak hiçbir sonuca varamayacaklarını biliyor olmaları gerekir. Bunun için de zararın neresinden dönersek kâr mantığıyla tekrar ayağa kalksınlar. Ya en verimli çağlarını sosyal medyada ya da TV karşısında başka hayatları izleyerek tüketirler. Ya da seçici davranır. Bu sosyal medyada kendisini oyalayan durumları minimilize eder, kendi yaşamını inşa etmek için çok okur ve çok çalışırlar.”