Apple iPhone telefonlar ne kadar?

Apple tarafından üretilen iPhone telefonlar dünya çapında büyük ilgi görüyor. İOS işletim sistemini kullanan bu telefonların Türkiye’de de geniş hayran kitlesi bulunuyor. Çıkış yaptığı günden itibaren popülaritesini koruyan telefonlar ise yüksek kaliteli kameraları, güçlü işlemcileri ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor.

Türkiye’de de geniş hayran kitlesi bulunan bu cihazlar oldukça güvenli ve farklı ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte. Peki güncel iPhone telefon fiyatları ne kadar? 5 Mayıs tarihi ile iPhone telefonlar ne kadar bütçe ile alınabilir? Detaylar haberimizde…

İPHONE TELEFON FİYATLARI

Elektronik eşya ve cep telefonlarındaki fiyatlar günden güne değişiklik gösteriyor ve iPhone telefon fiyatları da satıcıya, modeline, özelliklerine göre fiyatlandırılıyor. Verilen listede en yeni modelden eskiye doğru 5 Mayıs itibari ile internet üzerinden alınabilecek iPhone telefon modelleri ve internet satış fiyatı yer alıyor. İşte yeniden eskiye iPhone telefonlarının güncel piyasa fiyatları:

Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB:

90 bin 899,95 TL ile 97 bin 978,93 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB:

85 bin 199 TL ile 88 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB:

73.989,08 TL ile 89 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

Apple iPhone 15 Pro 1 TB:

81 bin 447TL ile Apple iPhone 15 Pro 91.919 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Apple iPhone 14 Pro Max 1 TB:

87 bin 999 TL ile 117 bin TL arasında satışı gerçekleştiriliyor.

Apple iPhone 14 Pro Max 512 GB:

86 bin 679 TL ile 95 bin TL arasında fiyat etiketlerine sahip olduğu görülüyor.

Apple iPhone 14 Pro 1 TB:

76 bin 890,60 TL ile 95 bin TL arasında satışta.

Apple iPhone 13 Pro Max 1 TB:

79 bin 612,50 TL ile 88 bin TL arasında farklı fiyatlar ile almak mümkün.

Apple iPhone 13 Pro 1 TB:

75 bin 999 TL ile 79 bin TL arasında çeşitli fiyatlardan satışa sunuluyor.

Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB:

64 bin 999 TL ile 72 bin TL arasında farklı fiyatlardan alıcı buluyor.

Apple iPhone 12 Pro 512 GB:

66 bin 600,00’den satın almak mümkün.

En son piyasaya sürülen ve en güncel iPhone fiyatları bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hafıza olarak modellerin çeşitliliği (1 TB, 512GB, 256 GB, 128 GB) bulunurken satılan siteye göre fiyat farklılıkları oluşabiliyor.