5 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İrfan Yavaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müyrek Sakalıuzun’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi,

44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bağdat Gündüz’ün taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Ulutaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Battalgazi,

64 yaşında vefat eden ve Polatlı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Memet Türkeri’nin taziye adresi: Polatlı Mahallesi, Doğanşehir,

72 yaşında vefat eden ve Aşağıörükçü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ömer Topla’ın taziye adresi: Aşağıörükçü Mahallesi, Akçadağ.”