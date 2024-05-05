5 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İrfan Yavaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müyrek Sakalıuzun’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi,
44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bağdat Gündüz’ün taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Ulutaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Polatlı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Memet Türkeri’nin taziye adresi: Polatlı Mahallesi, Doğanşehir,
72 yaşında vefat eden ve Aşağıörükçü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ömer Topla’ın taziye adresi: Aşağıörükçü Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.