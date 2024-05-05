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5 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

5 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti mask
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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İrfan Yavaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müyrek Sakalıuzun’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi,
44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bağdat Gündüz’ün taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Ulutaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Polatlı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Memet Türkeri’nin taziye adresi: Polatlı Mahallesi, Doğanşehir,
72 yaşında vefat eden ve Aşağıörükçü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ömer Topla’ın taziye adresi: Aşağıörükçü Mahallesi, Akçadağ.”
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05 May 2024 - 17:10 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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