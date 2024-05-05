Alırken bu özelliklere dikkat Hakiki olanı parlaklığından anlaşılıyor

Gıdaların birçoğuna hile karıştırıldığı gibi tereyağına da hile karıştırılıyor. Vatandaşlar sahte tereyağını, farkında olmadan yemeklerde ve tatlılarda kullanıyor. Yemeklerin tadına tat katan ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan tereyağını satın alırken, içerisine katılan madde ve süt yağı oranına dikkat ederek satın almakta fayda olduğu belirtiliyor.

Yağ, sağlık açısından zararlı olsa da yapılan yemeklerin çoğunda kullanılıyor. Bazı insanlar yemek yaparken sıvı yağı kullanmak yerine tereyağını tercih ediyor. Süt yağından elde edilen tereyağı diğer yağlara göre sağlıklı bir ürün olarak düşünülse de satın alırken hakiki olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

Hakiki tereyağı olduğunu anlamanın yollarından birinin fiyatlar olduğunu söyleyen Esnaf Mustafa Özdemir,

“Tereyağına ilk bakıldığında anlaşılmaz. Kalitesiz, sahte olmasının sebebi içerisine yüzde 60-70 margarin katılmasındandır. Daha sonra ucuz, kampanyalı tereyağı diye insanları aldatıyorlar. Bugünün şartlarında tereyağı 300 TL’den ucuz satılıyorsa sıkıntı vardır”

dedi.

“KALİTESİZ OLMASININ SEBEBİ MARGARİN”

Mustafa Özdemir kaliteli tereyağını anlama yöntemleri olduğunu söyleyerek,

“Kalitesiz olduğunu ilk başta anlamaları çok zor. Tereyağı kendini mutfakta belli eder. Mutfakta tereyağı bir yumurta ya da pilav pişirildiği zaman köpürmesiyle, tadıyla, kokusuyla kendisini belli ediyor. Tereyağına ilk baktığında anlayamazlar. Kalitesiz olmasının sebebi içerisine yüzde 60-70 margarin ve yüzde 20 tereyağı katılıyor. Daha sonra ucuz, kampanyalı tereyağı diye insanları aldatıyorlar. Bugünün şartlarında tereyağının 300 TL’den ucuz satılırsa sıkıntı vardır”

şeklinde konuştu.

“EN AZ YÜZDE 82 SÜT YAĞ ORANI YAZMALI”

Tereyağının yapılışı ve saklama koşulları hakkında bazı önerilerde bulunan Özdemir,

“Tuzlu tereyağı genelde yemekler için kullanılır. Tuzsuz tereyağı kahvaltılarda daha çok tercih edilir. Vatandaşlar tuzsuz tereyağını -18 derecede nofrost dolapta uzun süre dayandırabilirler. Ama normal altı sıcak dolapta en fazla 15-20 gün arasında tereyağını tüketmelilerdir. Orijinal tereyağında sütün kaymağını alırlar. Süt kaymağından sonra onu yıkayarak yoğururlar ve tuzlarlar. Ucuz olan tereyağına margarin katarak fiyatını düşürürler. Pastörize tereyağı tabii ki katkısız olursa alabilirler. Tereyağını alırken özellikle etiketli ürünlerde en az yüzde 82 süt yağ oranını görmeleri lazım. Yüzde 82 yağ oranından düşük bir oran gördükleri zaman almasınlar, başka maddeler katıldığını gösterir. Onun için hiçbir zaman ucuz tereyağına insanların yönelmemesi gerekir. En az yüzde 82 süt yağı oranı yazıyorsa o yağı korkmadan alsınlar”

ifadelerini kullandı.

“HAKİKA TEREYAĞI PARLAK OLUR”

Esnaf Mustafa Özdemir, tereyağı alırken müşterilerin dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde açıkladı:

“Şu anda tereyağının kilogramı 320 TL’den satılıyor. Müşteriler tereyağı alırken parlaklığına baksınlar. Margarin katılmış olan tereyağı mat olur. Hakiki tereyağı daha parlak ve ıslak olur. Bu şekilde hakiki olup olmadığını anlarlar. Tadına bakmakla hakiki tereyağı olduğunu anlayamazlar. Tuzsuz belki anlaşılır da tuzlu olan tereyağını anlayamazlar. Tuzlu tereyağı uzun süre bozulmasın diye katılır. Sağlık açısından da düşünürsek tereyağının tuz oranı yüzde 2,5’u geçmeyecek şekilde olmalıdır. Tuz oranı yüksek olursa sağlığa zararlıdır.”

“TEREYAĞIN KİLOGRAMI 300 TL”

Tereyağına yapılan hilenin fiyatından anlaşıldığını vurgulayan esnaf Mehmet Demir,

“Normalde olması gereken oran yüzde 82 olandır. Hakiki tereyağını bilen biri tadına baktığı zaman anlar. Ama bilinen yerden alınırsa daha iyi. Bugün sattığımız tereyağının kilogramı 300-350 TL’dir. Ancak gidip de 200-250 TL’ye tereyağı alındığı zaman içinde bir hile olduğunun anlaşılması gerekiyor. Tuzsuz tereyağı genelde kahvaltıda tüketilir. Tuzlu da yemeklere koyulur. Aynı zamanda tuzsuz çok uzun ömürlü olmaz. Tereyağını koruyan tuzudur. Tuzsuzda yemeklere kullanılır ama uzun ömürlü olabilmesi için tuz katılması lazım. Şu anda tereyağın kilogramı 300 TL’den satılıyor. İnsanların fiyatına bakıp rast gele almamalarını öneriyorum”

dedi.

“TUZLU TEREYAĞINDA TUZ MUHAFAZA EDİYOR”

Esnaf Ramazan Güneş, tuzlu tereyağının tuzsuz tereyağına göre daha uzun süre korunur olduğunu belirterek,

“Tereyağında yüzde 82 krema dedikleri olayda gereklidir. Ama bizim sattığımız ürün tamamen köy ürünü olduğu için sütten yapılıyor. Tereyağımız yayık yağı ayrandan çıkıyor. Yüzde 100 doğal ve onun ayranından çökelek yapılıyor. Kalitesiz yağ olduğunu sadece tavaya koyup eridiğinde anlarsınız. Tuzlu tereyağı daha çok yemeklerde tüketilirken tuzsuz tereyağı çoğunlukla kahvaltıda tercih ediliyor. Tuzsuz olan tereyağı çabuk bozuluyor. İçinde ayran, süt kaldığından dolayı erken bozulur. Ama tuzlu tereyağı içinde tuz muhafaza ediyor. Tereyağını alacaklarsa güvendikleri ve bildikleri yerden alsınlar”

ifadelerine yer verdi.