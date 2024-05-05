Sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve dolu, ilçenin çeşitli bölgelerinde tarım arazilerine zarar verdi.

Ağartı, Bayırdüzü ve Sarıçanak gibi mahallelerde yoğun olarak hissedilen yağış, ekili alanlarda önemli hasarlara neden oldu. Arpa, buğday, mercimek gibi ekili alanlarda zarar meydana geldi. Bazı çiftçiler, zarar gören tarım arazilerini inceleyerek durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu durum, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı