Malatya Milletvekili müjdeyi verdi O cami yerinde yapılacak

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Söğütlü Cami’nin yerinde yapılacağını söyleyerek, “Son nokta böylece konmuş oldu” dedi.

Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile 3 Mayıs Cuma günü Malatya’da yapılan toplantı sonrasında Söğütlü Camii’nin yerinde yapılmasına karar verilerek bazı planlar incelendi.

Depremlerden hasar alarak yıkılan Söğütlü Camii’nin nerede, nasıl yapılacağı Malatyalılar tarafından gündem oldu. Yapılan toplantılarda görüşülen bu konunun açıklığa kavuştuğu AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan tarafından bildirildi. Malatya’da Çarşı Merkez planını yapan mimar tarafından tasarım yapıldığı belirtilen Söğütlü Camii kendi yerinde yapılacak. Verilen bilgilere göre iş insanı Bayram Kızılaslan ise Yeni Cami ile birlikte finansmanını üstlendi.

“KORUNARAK BİR DÜZENLEMEYE GİDİLECEK”

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan yaptığı açıklamalarda Söğütlü Camii ile ilgili planın açıklığa kavuştuğunu bildirerek,

“Sayın Bakanımız tarafından 3 Mayıs Cuma günü Malatya'da son plan onaylandı. Söğütlü Camii yerinde yapılacak. Düzayak zeminde olacak, altında pasaj ya da dükkân olmayacak, hacim ve kapasite olarak eskisinden daha büyük olacak. Çarşı merkez planını da yapan mimarımız Cami için güzel bir mimari tasarım yaptı. Kıymetli iş insanımız Bayram Kızılaslan Bey de Yeni Cami ile birlikte finansmanını üstlendi. Söğütlü Camii etrafındaki esnafımız da ticari ve mülkiyet çıkarları bakımından zarara uğratılmayacak. Yine merkezde aynı konumda, şerefiyeler de korunarak bir düzenlemeye gidilecek. Bu konuyla alakalı son nokta böylece konmuş oldu. Hayırlı olsun”

ifadelerine yer verdi.