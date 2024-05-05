Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Ankara kara yolu itfaiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Meydana gelen kazada, G.T. ile D.H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.