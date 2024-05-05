- Asayiş

Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı

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Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı malatya haber mask
Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı malatya haber
Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı malatya haber
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Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı

Kaza, Malatya-Ankara kara yolu itfaiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı

Meydana gelen kazada, G.T. ile D.H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Malatya'da bir kaza daha Karşıya geçen yayalara çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 May 2024 - 15:15 Malatya- Asayiş

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