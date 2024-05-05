Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı”

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için beklenen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirerek bazı uyarılarda bulundu. “Malatya çevrelerinde kuvvetli yağışlara dikkat” ibaresi altında bugün saat 19.00 ile yarın saat 20.00’a kadar süreceği belirtilen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Malatya’da bu akşam saat 19.00’da başlayacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildiren Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü oluşması muhtemel risklere karşı uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
“Malatya İl genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Başlama: 5 Mayıs 2024 saat 19.00,
Bitiş: 6 Mayıs 2024 saat 20.00
Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli yağış
Oluşması Muhtemel Riskler: Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.