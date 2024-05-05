05 May 2024 - 14:49- Yaşam G:

Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı”

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için beklenen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirerek bazı uyarılarda bulundu. “Malatya çevrelerinde kuvvetli yağışlara dikkat” ibaresi altında bugün saat 19.00 ile yarın saat 20.00’a kadar süreceği belirtilen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı” malatya haber mask
Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı” malatya haber
Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı” malatya haber
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için beklenen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirerek bazı uyarılarda bulundu. “Malatya çevrelerinde kuvvetli yağışlara dikkat” ibaresi altında bugün saat 19.00 ile yarın saat 20.00’a kadar süreceği belirtilen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı”

Malatya’da bu akşam saat 19.00’da başlayacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildiren Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü oluşması muhtemel risklere karşı uyardı.

Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı”

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
“Malatya İl genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Başlama: 5 Mayıs 2024 saat 19.00,
Bitiş: 6 Mayıs 2024 saat 20.00
Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli yağış
Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı”

Oluşması Muhtemel Riskler: Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”

Son dakika Meteorolojiden Malatya’ya önemli uyarı “Tedbirli olunmalı”

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05 May 2024 - 14:49 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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