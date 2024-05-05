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Malatya Cafana’da kaza 2 yaralı

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi’nde bir araç takla atarak ters döndü.

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Malatya Cafana’da kaza 2 yaralı malatya haber
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi’nde bir araç takla atarak ters döndü.

Malatya Cafana’da kaza 2 yaralı

Cafana Mahallesi, Kayseri Gölbaşı yol ayrımı mevkiinde meydana gelen trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edilirken araç içerisinde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Malatya Cafana’da kaza 2 yaralı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi’nde, Kayseri Gölbaşı yol ayrımı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ters döndü. Araç içerisinde bulunan 2 yaralıya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edilirken olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: BÜLTEN
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05 May 2024 - 13:58 Malatya- Asayiş

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