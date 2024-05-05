Malatya Cafana’da kaza 2 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi’nde bir araç takla atarak ters döndü.

Cafana Mahallesi, Kayseri Gölbaşı yol ayrımı mevkiinde meydana gelen trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edilirken araç içerisinde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi’nde, Kayseri Gölbaşı yol ayrımı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ters döndü. Araç içerisinde bulunan 2 yaralıya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edilirken olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: BÜLTEN