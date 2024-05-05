Malatya emniyetinden 2 şüpheliye gözaltı

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Battalgazi İlçesi Yeşilçam Caddesi üzerinde 30 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen yaralama olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli M.T. ve O.Ç. isimli şahısların gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Battalgazi ilçesi Yeşilçam Caddesi üzerinde 30 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının aydınlatılmasına yönelik Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda M.T. ve O.Ç. isimli şahısların Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat neticesinde gözaltına alındığı belirtilirken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bilgisi verildi.

Kaynak: BÜLTEN