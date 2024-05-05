Bakan Malatya’ya yeni projelerle geldi Rezerv alanlar ve ihaleler açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya’da birtakım incelemelerde bulunup Çarşı Merkez ve inşa çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yapılan görüşmeler sonrasında şehrin inşası hakkında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak hak sahipliği, yapımı devam eden ve planlanan konut projelerini ve belirlenen rezerv alanlar hakkında bazı bilgilendirmelerde bulundu. İhalesi devam eden konutlar hakkında ve rezerv alanlar hakkında açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak,

“Son hak sahipliği mağduriyeti giderilene kadar bu süreçler ve çalışmalar devam edecek”

şeklinde konuştu.

HAK SAHİPLİĞİ VE YAPIMI DEVAM EDEN KONUT SAYILARI

Yapımı devam eden konut sayılarını ve ihale aşamasında olan konut projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak,

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve ekibi Malatya’mıza yeni projelerle geldiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Bakanlığımıza bağlı bürokratlarımız ile birlikte Malatya'mızda 6 Şubat depremleri sonrası yapılan, yapılmaya devam eden ve planlanan projelerimizi istişare ettik. Malatya'mızda; toplamda hak sahipliği sayısı 72 bin 513'tür. Malatya'mızdaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılan Afet Konutlarında; toplamda ihalesi yapılmış ve inşası devam eden konut sayısı 30 bin 620'dir. İhale aşamasındaki konut sayılarımız toplam 27 bin 40'tır. Toplam ihale edilmiş ve inşa edilecek konut sayısı 57 bin 660'tır. Projelendirilen konutlar iki gruba ayrılıp kentsel ve kırsal olarak devam etmektedir. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçemizdeki konut sayıları, konut yapım hızları ve ihtiyaca binaen yapılacak ekler konusunda alınan kararların takibi detaylıca yapıldı. Yapılacak ticarethaneler ve boşaltılacak alanlar konusu tüm detaylarıyla ela alındı. 2024 yılı içerisinde teslimatların yapılması için gereken hız hepimizin odak noktasıydı”

dedi.

“ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKÇA TESLİMLERİ YAPILACAK”

Malatya Çarşı merkezi hakkındaki son durumu bildiren Ölmeztoprak yapımı tamamlanan çarşıların tesliminin yapılacağını söyleyerek,

“Malatya merkez çarşı projesi kapsamında yaklaşık 6 bin bağımsız bölüm inşaat ihalesi yapılmış, inşaat faaliyetleri ise devam etmektedir. Zemin iyileştirme çalışmalarının büyük bölümü tamamlanmış olup, üst yapı çalışmaları ise sürmektedir. Çalışmalar tamamlandıkça çarşıların kısım kısım (Bakırcılar, Kuyumcular, Şire Pazarı vb...) teslimleri yapılacaktır. Ayrıca, Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı gibi birçok ticari alanı içeren Malatya merkezimizdeki çarşı projesi ve iş yerlerimizle ilgili devam eden inşa faaliyetlerimiz ile birlikte tüm sosyal donatı alanlarımızı da detaylarıyla inceledik”

şeklinde konuştu.

SÖĞÜTLÜ CAMİ’Sİ KONUŞULDU

Depremlerin ardından ağır hasar alarak yıkılan Söğütlü Cami’nin de konuşulduğunu söyleyen Ölmeztoprak,

“Malatya'mızın hafızasını teşkil eden ve Malatya'mızın maneviyatına hizmet eden mekânlarımızın yerleşim alanlarına ve detaylarına odaklanırken; Söğütlü Cami’mizin kent hafızasını koruyan yerleşim yeri imar ve inşası konusundaki netlikleri tekrar hep birlikte müşahede ettik. Tarihsel doku ve mekânsal planlama açısından tek çözümün ortak akıl olduğu konusunda hemfikirdik”

ifadelerine yer verdi.

“TÜM KONULAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ”

Yapılan toplantıda tüm konuların konuşulduğunu, mağduriyet oluşumuna izin verilmeden çalışmalara devam edileceğini bildiren Ölmeztoprak,

“Yerleşim alanlarımız, konutlarımız, ticarethanelerimiz, çarşılarımız ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu yol genişletme ile otopark çalışmaları gibi tüm konular tekrar gözden geçirildi. Özellikle depremzede hemşehrilerimizin mülkiyet hakları hiçbir şekilde zarar görmeden tekrar inşa faaliyetleri devam edebilsin diye tüm genel müdürlüklerimiz ve belediyelerimizin teknik ekipleriyle bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı. Bu konuda şehrimizin hafızasını korumak adına en ufak bir taviz vermeden ve mülkiyet haklarında mağduriyet oluşumuna izin vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz”

şeklinde konuştu.

“12 BİN KÖY KONUTU İHALESİ BİTTİ”

“Tüm bunların yanı sıra gerek konut gerekse ticarethaneler açısından inşa faaliyetlerinin başladığı ve başlayacağı alanlarda özellikle hemşehrilerimizin bilgilendirilmesi çok önemli” diyen Milletvekili Ölmeztoprak şu ifadelere yer verdi:

“Bu bilgilendirmeler ışığında konteynerlerinde faaliyetlerine devam eden ticarethanelerimizin gerek bakanlık ilgili bürokratları tarafından gerekse faaliyet alanı içerisinde bulundukları oda yetkilileri tarafından ve ilçe sınırları dâhilinde bulundukları belediye yetkilileri tarafından bilgilendirilmeleri ve bu süreç takibi de çok önemli. Bu sayede mekân boşaltımları, yıkım ve yapım faaliyetlerinde (Kışla Caddesi, İstasyon Caddesi gibi...) şehrimizin imarı için geçilecek bu etapta yine hiçbir mağduriyete yer verilmemesi yaptığımız toplantının ana maddelerinden birini oluşturmuştur. Kent merkezinde ve kırsalda devam eden konutlarımızla ilgili kırsal mahallelerimizde özellikle muhtarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine şu detayı da belirtmek istiyorum. 12 bin köy konutu ihalesi Malatya'mızda bitti. Toplamda 17 bin hak sahibi içerisinde mahkeme süreci devam edenler var. Hak sahipliği sürecinde mağduriyetler olmasın diye AFAD tarafından ara ara süreler verilmeye devam etmektedir. Ve bu süreçlerden hak sahibi olma konusunda hemşehrilerimiz faydalanmaktadır. Son hak sahipliği mağduriyeti giderilene kadar bu süreçler çalışmalar edecek.”

YIL SONUNA KADAR 6 BİN KONUT

Yıl sonuna kadar 6 binin üzerinde konut teslimatı yapılacağını söyleyen Ölmeztoprak 7 bin 100 konutun da inşa çalışmalarının sürdüğünü bildirerek,

“7 bin 100 konutumuz saha seviyesinde fiilen inşa aşamasındadır. 2024 yılının sonuna kadar en az 6 binin üstünde evimizin teslimatı planlanmıştır. Çalışmalarda yer seçim, parselasyon, vaziyet planı, plan kote, zemin etüdü etabında devam eden kısımlarda mevcuttur. Ve bu kısımlar tamamlandığı anda sahada direk çalışmaya girilmektedir. Şu ana kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, tüm planlama süreçlerine uyumlu olarak konutları bitirip teslimatını yapmıştır. Dolayısıyla 2024 yılının sonunda 6 binin üzerinde kırsal konut teslimatı da inşallah gerçekleşecektir. Belediyelerimiz ve Bakanlığımız ölçeğinde devam eden bütüncül projelerle Malatya'mızın imar, inşa ve ihyası için detaylı bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışma içerisinde rezerv alanlar ile ilgili konular en başından beri titizlikle yapılmaya devam ediyor”

dedi.

REZERV ALANLAR BELİRLENDİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Malatyalılar tarafından merak edilen konulardan olan rezerv alanlarla ilgili de bazı bilgilendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, incelemeler neticesinde ilan sürecinin devam edeceğini de şu ifadelerle açıkladı:

“AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) hak sahipliği rezerv alan kentsel dönüşüm raporumuzun son durumuna göre rezerv alanda yer alan mahallelerimizi de bilgilendirme bazında (bana genel soruların yoğunluğu sebebiyle) hemşehrilerimizle paylaşmak isterim.

Bu arada rezerv alanı ilan edilme süreci ve bu sürecin içerisindeki teknik hususların incelenmesiyle Malatya'mız ölçeğinde halen rezerv alan ilan süreci devam etmektedir. Bilgilendirme listesi şu an incelemesi yapılanlar ve karar verilenlerdir. Halen rezerv alan incelemesi ve rezerv alan süreci devam etmektedir. (Görselde yazılı olan mahallelerimizin teknik incelemeler sonucu bazen bir kısmı bazen de daha geniş alanları ve bölümleri rezerv alan içerisine Bakanlığımızın ve belediyelerimizin ilgili teknik ekipleri incelemeleri sonucunda dâhil edilmiştir.) Yapımı devam eden kentsel, kırsal ve şehir merkezimizdeki konutlarımız ve ticarethanelerimizle birlikte rezerv alan ve yerinden dönüşümlerle ilgili tüm hak sahipliği mağduriyetleri giderilene kadar imar, ihya ve inşa çalışmalarımızı 7/24 sürdüreceğiz.”