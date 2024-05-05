Elazığ’da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Kazanın yaşandığı Karşıyaka Mahallesi'nde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına düştü. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında otomobil, olay yerine gelen vinç yardımıyla su kanalından çıkartıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın sebebi ve şartlarıyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.