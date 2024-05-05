Elazığ’da bariyerlere çarpan otomobil kazası: 1 yaralı

Elazığ, Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza anında olay yerinde bulunan diğer sürücüler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayı haber alan ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Kazanın sebebi ve şartlarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı