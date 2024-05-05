Elazığ'da kayısı bahçelerine zarar veren dolu yağışı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, geçtiğimiz gün Elazığ genelinde etkili oldu. Dolu yağışının şiddeti nedeniyle özellikle kayısı bahçeleri büyük zarar gördü.
Dolu yağışının etkisiyle kayısı ağaçları ve meyveleri hasar gördü, bazıları ise tamamen zarar gördü. Üreticiler, bu durumun büyük bir verim kaybına yol açacağını ifade etti.
Kayısı, Elazığ için önemli bir tarımsal ürün ve bu tür doğal afetler üreticiler için ciddi ekonomik kayıplara neden olabiliyor. Dolayısıyla, bu yaşananlar üreticiler için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.
Yetkililerin ve tarım kuruluşlarının üreticilere destek olması ve zararın en aza indirilmesi için çaba göstermesi bekleniyor. Bu tür doğal afetlerin, tarım alanında faaliyet gösteren çiftçiler için risk oluşturduğu ve koruyucu önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.