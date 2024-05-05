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Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

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Adıyaman'ın merkezinde bulunan Yeni Mahalle 26105 Sokak'ta, Kemal Bozat'a ait 2 katlı bir evin çatı kısmında yangın çıktı.

Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi mask
Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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Adıyaman'ın merkezinde bulunan Yeni Mahalle 26105 Sokak'ta, Kemal Bozat'a ait 2 katlı bir evin çatı kısmında yangın çıktı.

Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ev sakinleri yangını fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, ev sahibi Kemal Bozat ve eşi Şengül Bozat, dumandan etkilendi. İlk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Bozat çifti Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın söndürüldükten sonra, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının sebebi ve hasarın boyutuyla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 May 2024 - 13:14 - Asayiş

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