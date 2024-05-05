Adıyaman’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'ın merkezinde bulunan Yeni Mahalle 26105 Sokak'ta, Kemal Bozat'a ait 2 katlı bir evin çatı kısmında yangın çıktı.

Yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ev sakinleri yangını fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, ev sahibi Kemal Bozat ve eşi Şengül Bozat, dumandan etkilendi. İlk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Bozat çifti Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın söndürüldükten sonra, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının sebebi ve hasarın boyutuyla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı