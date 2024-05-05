Galatasaray-Sivasspor maçında var hakemi İtalya'dan

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Sivasspor maçının VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

Galatasaray ile Sivasspor, günün en dikkat çekici maçlarından biri için saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecekler. Bu önemli mücadelede hakemlik görevini Arda Kardeşler üstlenecek. Kardeşler'e yardımcılık yapacak isimler ise Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olarak belirlendi.

Maçta VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza görev yapacak. Sozza'ya AVAR'da Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral ve Koray Gençerler eşlik edecekler.

Bu karşılaşma, hem lig sıralaması hem de takımların gelecek sezon için Avrupa kupaları için mücadele açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, heyecan dolu bir mücadeleyi bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı