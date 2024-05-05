İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu imalatı yapan 3 şüpheli yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonlarda, portatif elbise dolapları içine kurulan iklimlendirme sistemleriyle uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, 4 ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarda 600 gram kubar esrar, 14 gram skunk, 21 kök kenevir, 27 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Bu malzemeler arasında kapalı alanda uyuşturucu üretimine yönelik havalandırma sistemleri de bulunmaktaydı.

Operasyon sonucunda, uyuşturucu imalatıyla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmasının ardından adli işlemlerin başlatılması bekleniyor. Bu tür operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli adımlardır ve toplumun huzur ve güvenliği için gereklidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı