Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de, kızını öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Y.Y. (48) adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.'nin toplam 38 suç kaydı bulunuyordu.

Yapılan açıklamaya göre, Y.Y. daha önceden 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 Sayılı Kanun’a muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' gibi çeşitli suçlardan 38 suç kaydına sahipti. Ancak bu seferki suçu, kızını öldürmeye teşebbüs olarak kayıtlara geçti.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bu tür vakalarda yetkililerin hızlı ve etkili müdahalesi önemlidir. Şüphelinin adalete hesap vermesi, toplumda huzur ve güvenin sağlanması açısından önemli bir adımdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı