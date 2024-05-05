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Batman'da uyuşturucu operasyonu

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Batman'da polisin aldığı bir ihbarı değerlendirmesi sonucu gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine tarlada kaza yapmasıyla 19 bin adet ekstasy hap ve 1 kilo 32 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu mask
Batman'da uyuşturucu operasyonu
Batman'da uyuşturucu operasyonu
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Batman'da polisin aldığı bir ihbarı değerlendirmesi sonucu gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine tarlada kaza yapmasıyla 19 bin adet ekstasy hap ve 1 kilo 32 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Olayın detayları şu şekilde:

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği ekipleriyle birlikte çalışma başlattı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi'nde bir otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, ancak otomobil sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmasıyla kovalamaca başladı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Kaçan otomobil bir süre polisten kaçtıktan sonra tarlaya girdi ve kaza yaptı. Otomobildeki şüpheliler, buğday başakları arasına saklanmaya çalışırken, İHA Büro ekiplerinin dronlu çalışması sonucu yerleri tespit edildi ve polis tarafından kıskıvrak yakalandılar. Yapılan aramalarda, otomobilde ve şüphelilerin ikametlerinde toplam 19 bin adet uyuşturucu hap ekstasy ile 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Yakalanan şüpheliler emniyete götürülerek işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 May 2024 - 12:53 - Gündem

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