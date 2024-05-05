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Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı

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Bingöl'ün Sancak beldesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin başıboş bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı mask
Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı
Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı
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Bingöl'ün Sancak beldesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin başıboş bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı

Olayın detayları şu şekilde:

Kaza, Sancak Beldesi'nin 20. kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı. Kazanın ardından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı

Otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cesedi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı

Kazada otomobilin çarptığı at da maalesef telef oldu. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 May 2024 - 12:50 - Gündem

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