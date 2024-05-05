Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı

Bingöl'ün Sancak beldesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin başıboş bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olayın detayları şu şekilde:

Kaza, Sancak Beldesi'nin 20. kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı. Kazanın ardından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cesedi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazada otomobilin çarptığı at da maalesef telef oldu. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı