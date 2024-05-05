Otomobilin başıboş ata çarptığı trafik kazasında 1 ölü, 5 yaralı

Bingöl'ün Sancak beldesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin başıboş bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Olayın detayları şu şekilde:
Kaza, Sancak Beldesi'nin 20. kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı. Kazanın ardından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cesedi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.
Kazada otomobilin çarptığı at da maalesef telef oldu. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.