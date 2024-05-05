Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta, Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil Kızılırmak'a uçarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olayla ilgili detaylar şu şekilde:
M.F.K. yönetimindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek Kızılırmak'a uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan M.K. ve M.K. yaralandılar. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan yaralılar, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldılar. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu tür hava koşullarında, sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını kontrol altında tutmaları önemlidir. Kazanın meydana geldiği bölgede gerekli tedbirlerin alınması için yetkililer tarafından gereken incelemelerin yapılması beklenmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.