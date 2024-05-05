Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta, Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil Kızılırmak'a uçarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayla ilgili detaylar şu şekilde:

M.F.K. yönetimindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek Kızılırmak'a uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan M.K. ve M.K. yaralandılar. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılar, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldılar. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu tür hava koşullarında, sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını kontrol altında tutmaları önemlidir. Kazanın meydana geldiği bölgede gerekli tedbirlerin alınması için yetkililer tarafından gereken incelemelerin yapılması beklenmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı