- Gündem

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ta, Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil Kızılırmak'a uçarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı mask
Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı
Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ta, Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil Kızılırmak'a uçarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Olayla ilgili detaylar şu şekilde:

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

M.F.K. yönetimindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek Kızılırmak'a uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan M.K. ve M.K. yaralandılar. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Araç içinde sıkışan yaralılar, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldılar. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Bu tür hava koşullarında, sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını kontrol altında tutmaları önemlidir. Kazanın meydana geldiği bölgede gerekli tedbirlerin alınması için yetkililer tarafından gereken incelemelerin yapılması beklenmektedir.

Sivas'ta Kızılırmak'a uçan otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas, Kayseri Caddesi, trafik kazası, kaza, yaralı, Kızılırmak, sağlık, Kayseri, yağmur, Polis, Otomobil, Trafik

05 May 2024 - 12:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL