Mayıs ayında bile Nemrut Dağı'nda kar tünelleri

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu Nemrut Kalderası, halen yoğun karla kaplı.

Mayıs ayına rağmen yer yer 5 metreyi bulan kar tünelleri, ziyaretçilerin gözlerini büyülüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası, bu yıl da yoğun kar yağışı aldı. Tatvan Kaymakamlığı tarafından açılan yol, ziyaretçilerin krater gölünü görmelerine imkan tanıyor. Ancak bu yılın özelliği, Mayıs ayında bile Nemrut Dağı'nda hala kar tünellerinin bulunması.

2 bin 250 rakım yükseklikte bulunan Nemrut Kalderası'nı görmek isteyen ziyaretçiler, kar tünelleri arasından geçerek zirveye ulaşıyor. Yolun büyük bölümü karla kaplı olduğundan, zirveden kaldera içine kadar olan kısmın ise kısa süre içinde açılması planlanıyor.

Araçlarıyla zirveye kadar çıkan vatandaşlar, kar manzaraları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, Nemrut Krater Gölü'nün muhteşem manzarası karşısında hayranlıkla izliyorlar. Yaz ve kış ayrı güzelliklere sahip olan kaldera, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti.

Kalderayı ziyaret etmek için Nemrut Dağı'na çıkan ziyaretçilerden Enes Akar, kar tünelleri arasında zirveye ulaşmanın ayrı bir keyif olduğunu belirtti. Mayıs ayına rağmen Nemrut Kalderası'nda hala metrelerce kar bulunduğunu aktaran Akar, herkesi bu doğa harikasını ziyaret etmeye davet etti.

Bitlis'in eşsiz güzelliklerinden biri olan Nemrut Kalderası, her mevsimde farklı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı