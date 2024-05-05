- Asayiş

Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı

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Malatya’da bugün saat 10.08’de bir vatandaş ve telefoncu esnafı arasında arbede yaşandı.

Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı malatya haber mask
Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı malatya haber
Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı malatya haber
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Malatya’da bugün saat 10.08’de bir vatandaş ve telefoncu esnafı arasında arbede yaşandı.

Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı

Nedeni belirsiz olan arbede de ölen ve yaralanan olmazken birçok kişi korku dolu anlar yaşadı. Malatya’da Turgut Temelli Caddesi’nde bir vatandaş ve telefoncu esnafı arasında nedeni belirsiz bir şekilde arbede yaşandı.

Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı

İki kişi arasında yaşanan arbedeye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olayın taraflarından biri olay yerinden uzaklaştırılırken, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, esnafın sağlık kontrollerini yaptı.

Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı
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05 May 2024 - 12:25 Malatya- Asayiş

Mahreç  Murat İpekten

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