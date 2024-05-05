Malatya’da çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı

Malatya’da bugün saat 10.08’de bir vatandaş ve telefoncu esnafı arasında arbede yaşandı.

Nedeni belirsiz olan arbede de ölen ve yaralanan olmazken birçok kişi korku dolu anlar yaşadı. Malatya’da Turgut Temelli Caddesi’nde bir vatandaş ve telefoncu esnafı arasında nedeni belirsiz bir şekilde arbede yaşandı.

İki kişi arasında yaşanan arbedeye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olayın taraflarından biri olay yerinden uzaklaştırılırken, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, esnafın sağlık kontrollerini yaptı.