Deprem Araştırmacısından dikkat çeken açıklamalar “7,0 ila 7,6 arası bir deprem olabilir”

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt olası Hakkâri depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hakkâri Yüksekova’da sismik boşluk olduğunu söyleyen Öğüt, burada bulunan fayın 7.0 ile 7.6 büyüklükleri arasında bir deprem üretebileceğini bildirerek bölgenin tam anlamıyla buna hazır hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Hakkâri Yüksekova'da sismik boşluk olan Yüksekova Şemdinli Fay Zonu üzerinde olasılıklar dâhilinde 7,0 ila 7,6 arası bir deprem olabilir” diyen Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, bölgenin tam anlamıyla depreme karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“DEPREM BÖLGESİNE ULAŞIMI AKSAYABİLİR”

Olası bir deprem senaryosunda oluşabilecekleri belirten Öğüt,

“Olası bir depremde Şırnak Hakkâri otoyolu ve Hakkâri merkez, Yüksekova- Van otoyolu aktif heyelan bölgesinde olduğu için heyelan ya da tonlarca ağırlığa sahip koca kaya kütleleri ana ikmal yolları olan bu yollara düşebilir. Yollar ulaşıma kapanabilir, nitekim bu yolların kapanması durumunda Van merkezden ya da Şırnak merkezden otoyollar vasıtasıyla gerekli yardım ve arama kurtarma ekipleri teçhizatları ile deprem bölgesine ulaşımı aksayabilir. Bu yollardan geçtiğim için biliyorum dik yamaçlardan oluşmakta”

dedi.

EN FAZLA YIKIM ALACAK İLÇE YÜKSEKOVA İLÇESİ

Yüksekova’nın olası bir depremde en fazla yıkım yaşayacağını ve havaalanının zemininin de dayanıksız bir zemin olduğunu ileri süren Öğüt,

“En fazla yıkım alacak. Yüksekova ilçesinin zemini ayrılmamış kuvaterner yani depreme karşı en dayanıksız zemin türüdür. Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanı da bu zemin üzerine kuruludur ve en düşük ihtimalle bile pisti hasar görebilir ve uçaklar iniş yapamayabilir”

şeklinde konuştu.

“DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI HÂLE GETİRİLMELİ”

Oluşabilecek heyelan tehlikesi için kaya parçalarının tespit edilip müdahale edilmesi gerektiğini belirten Öğüt, olası bir depremin komşu illeri ve ülkeleri de etkileyebileceğini de söyleyerek,

“Heyelan bölgelerinde düşmeye yani kaymaya müsait kayalar ya da kaya parçaları tespit edilip gerekli müdahale ile yok edilmeli gerekirse ordu devreye girmeli, her türlü en kötü ihtimale karşı hava alanı yakınına hem tırlar hem askeri nakliye uçakları ile konteyner, arama kurtarma da kullanılan tehcizatlar, temel ihtiyaç malzemeleri ve çadırlar sevk edilmeli. Bölge tam anlamıyla depreme karşı hazırlıklı hâle getirilmeli. Ayrıca olası Hakkâri depremin de Şırnak merkezde heyelan olabilir bu durum için de ayrı bir önlem alınmalıdır, Hakkâri depremi komşu iller de ve Irak'ın kuzeyinde ve Güney Azerbaycan'ın Türkiye'ye sınır il ve ilçelerinde yıkım yapabilir”

diyerek uyarılarda bulundu.