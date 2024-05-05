Kayseri için uyarı yapıldı Geniş çaplı yaşanacak

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.00 ila 08.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Salur Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı, Elagöz mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Dallıkavak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman İstiklal, Büyüktoraman Hürriyet mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Tuğlaşah Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çöten, Şahmelik, Yazıbaşı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli, Yuları, Mustafabeyli mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.30 saatleri arasında Talas / Develi / Tomarza ilçesine bağlı Çömlekçi, Kabaklı, Cücün, Akdere, Çukurağaç, Yeşilbağ, Kuşcağız, Çaylıca, Çöten mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Hürriyet, Büyüktoraman İstiklal, Kale, Yeni mahallelerine,

Yarın 11.30 ila 12.30 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Cumhuriyet, Alparslan mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet, Beyler mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar, Büyüktoraman İstiklal mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.