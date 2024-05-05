Ahırda koyun faciası: Havasızlıktan telef oldular

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Aşağı Göze köyünde yaşanan olayda, akşam ahıra kapatılan yaklaşık 180 koyun, havasızlıktan dolayı telef oldu.

Köydeki olayın detayları şu şekilde gelişti:

Erdal Bayramhan isimli çiftçi, akşam saatlerinde yoğun yağmur nedeniyle 180 koyununu ahıra kapattı. Ancak sabah ahıra gelip kapısını açan Bayramhan, koyunlarının telef olduğunu gördü. Durumu hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erciş Belediyesi ekiplerine bildiren Bayramhan, olay yerine gelen yetkililerle birlikte inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, koyunların havasızlıktan dolayı telef olduğu belirlendi ve tutanak tutuldu. Bazı koyunların kesilerek komşulara dağıtıldığı, telef olanların ise kepçe yardımıyla açılan çukurlara gömüldüğü ifade edildi.

Koyunların sahibi Erdal Bayramhan, yaşanan acı olayı şöyle dile getirdi:

"Sabah geldiğim koyunlara bakmaya ahırın kapısını açtığımda 180 koyundan 140 tanesi telef olmuştu. İlçe tarım yetkilileri inceleme sonucunda hepsinin havasızlıktan dolayı telef olduğunu belirttiler. Telef olan hayvanların çoğunun gebe olduğu ortaya çıktı. Yetkililerden telef olan hayvanlarımız için destekte bulunmalarını istiyoruz."

Olay, köyde büyük üzüntü ve endişe yaratırken, köylüler yetkililerden benzer olayların önlenmesi için tedbir alınmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı