Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Doktor Civanım" filminde kullanılan efsanevi 1971 model sepetli motosiklet, Hatay'da depremzede çocuklara destek olmak amacıyla açık artırmaya çıkarılıyor.

Turizm rehberi Ali Meftunzade, motosikletin sahibi olduğunu iddia ederek, elde edilecek gelirin depremzedelerin yararına kullanılacağını belirtiyor.

Meftunzade, motosikleti 5 yıl önce Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden Tuna Ercun'dan satın aldığını ve Hatay'da düzenleyeceği organizasyonla satışa sunacağını ifade ediyor. Motosikletin filmdeki plakasının hala üzerinde olduğunu vurgulayan Meftunzade, bu eşsiz hatıranın taklidi olamayacağını belirtiyor.

Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirilecek organizasyonun, çocukların moral ve motivasyonunu yükselteceğini dile getiren Meftunzade, bu vesileyle Türk sinemasına ve depremzede çocuklara destek olmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı