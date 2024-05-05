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Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Doktor Civanım" filminde kullanılan efsanevi 1971 model sepetli motosiklet, Hatay'da depremzede çocuklara destek olmak amacıyla açık artırmaya çıkarılıyor.

Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor mask
Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor
Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Doktor Civanım" filminde kullanılan efsanevi 1971 model sepetli motosiklet, Hatay'da depremzede çocuklara destek olmak amacıyla açık artırmaya çıkarılıyor.

Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor

Turizm rehberi Ali Meftunzade, motosikletin sahibi olduğunu iddia ederek, elde edilecek gelirin depremzedelerin yararına kullanılacağını belirtiyor.

Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor

Meftunzade, motosikleti 5 yıl önce Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden Tuna Ercun'dan satın aldığını ve Hatay'da düzenleyeceği organizasyonla satışa sunacağını ifade ediyor. Motosikletin filmdeki plakasının hala üzerinde olduğunu vurgulayan Meftunzade, bu eşsiz hatıranın taklidi olamayacağını belirtiyor.

Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor

Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirilecek organizasyonun, çocukların moral ve motivasyonunu yükselteceğini dile getiren Meftunzade, bu vesileyle Türk sinemasına ve depremzede çocuklara destek olmayı hedefliyor.

Doktor Civanım'ın motosikleti Hatay'da açık artırmaya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 May 2024 - 11:23 - Yaşam

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