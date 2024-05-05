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Kayısıyı bu defa sis vurdu

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen sene don vuran kayısı, bu sene ise sisin etkisiyle zarar gördü.

Kayısıyı bu defa sis vurdu mask
Kayısıyı bu defa sis vurdu
Kayısıyı bu defa sis vurdu
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen sene don vuran kayısı, bu sene ise sisin etkisiyle zarar gördü.

Kayısıyı bu defa sis vurdu

Üreticiler, kayısı rekoltesinde büyük düşüş beklentisi içindeler. Elazığ, Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olup, yaklaşık bir milyon kayısı ağacının bulunduğu 100 bin dekarlık alanda yılda ortalama 60 bin ton kayısı üretilmektedir. Bu üretimin büyük bir kısmı, ilçenin Bahçelerinde gerçekleşmektedir. Baskil kayısısının önemli pazar yerlerinden biri ise Malatya'dır.

Kayısıyı bu defa sis vurdu

Son iki yıldır çeşitli hava olayları ve hastalıklar nedeniyle çiftçiler istedikleri verimi alamamaktadır. Bu yıl da kayısıları sis vurmuş, sisin neden olduğu su tanecikleri donarak meyveyi zarar görmüştür. Çiftçiler, son üç sezondur yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, bu sene rekoltede %60'a varan düşüş beklediklerini dile getirmektedir.

Kayısıyı bu defa sis vurdu

Üreticilerden Nusret Abiç, sisin kayısıdaki verim düşüşünün ana nedeni olduğunu belirtmiş ve geçen seneden daha kötü bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade etmiştir. Hamza Abiç ise geçen sene yağmur ve don, bu sene ise sisin kayısı üretimini olumsuz etkilediğini belirtmiştir.

Kayısıyı bu defa sis vurdu

Bu yılın verim düşüşünde önemli etkenlerden birinin sis olduğu açıkça görülmektedir. Çiftçiler, doğal afetler ve hastalıklar gibi faktörlerle başa çıkmakta zorlanırken, gelecek senelerin belirsizliği konusunda endişelerini dile getirmektedirler.

Kayısıyı bu defa sis vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 May 2024 - 11:17 - Ekonomi

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