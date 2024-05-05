56 yıllık kaymakamlık binası kontrollü yıkım ile yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremler sonrasında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası ağır hasar aldı.

1968 yılında yapılan ve yarım asırlık bir geçmişe sahip olan bu tarihi yapı için yıkım kararı alındı.

Yıkım hazırlıkları tamamlandıktan sonra, kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek olan yıkım çalışmaları başlatıldı. Ancak, yıkım sırasında beklenmedik bir durum yaşandı. İş makinesinin birkaç darbesiyle, binanın yerle bir olması dikkat çekiciydi. Bu anlar ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığını kontrol etmek için titizlikle çalıştılar. Enkaz altından kurtarılan malzemeler geri dönüşüme kazandırılmak üzere toplandı.

Yıkılan kaymakamlık binası, ilçenin tarihinde bir dönemi temsil eden önemli bir yapıydı. Ancak, güvenlik ve risk değerlendirmesi sonucunda yıkım kararı alınması kaçınılmazdı. Şimdi ise ilçenin yeniden inşası ve toparlanması için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı