Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte göçer hayvancılığıyla uğraşan 5 bin insan ve 400 bin küçükbaş hayvanın kışlaklardan yaylaklara doğru zorlu yolculuğu başladı.

Kasım ayında kışlaklara inen göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Şırnak-Hakkari-Van üçgeninde bulunan 2 bin rakımlı çayır, mera ve otlakların bulunduğu Faraşin Yaylası'na doğru engebeli ve zorlu yolculuğa çıktılar.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, Görümlü beldesinde bulunan kışlaklarda göçerleri ziyaret ederek, hayvanların zorlu yolculuğu öncesinde göçerleri bilgilendirdi. Sezgin, Şırnak'ta bulunan küçükbaş hayvanların üçte birinin göçer hayvancılığına ait olduğunu belirtti. İl genelinde 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Sezgin, bu hayvanların üçte birinin göçerler tarafından yönetildiğini söyledi.

Sezgin, göçerlerin hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla birlikte yayla yoluna çıktığını ve Faraşin Yaylası gibi zengin beslenme ortamlarını tercih ettiklerini vurguladı. Şırnak ilinde göçer hayvancılığıyla uğraşan yaklaşık 247 aile ve toplamda 5 bin nüfusa yakın bir topluluğun, 400 bin küçükbaş hayvanla birlikte büyük bir göçle yayla yollarını tuttuğunu belirtti.

Göçerlerden İdris Aşkara, havaların ısınmasıyla yaylaya gideceklerini ve 4-5 ay boyunca burada kalacaklarını ifade etti. Kış aylarında ise tekrar Silopi, Cizre ve İdil taraflarına döneceklerini söyledi.

Göçer hayvancılığının ülke ekonomisine, il ve bölgeye büyük destek sağladığını belirten Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden göçerlerin yararlanabilmesi için gerekli kolaylıkların sağlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı