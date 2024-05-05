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Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

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Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte göçer hayvancılığıyla uğraşan 5 bin insan ve 400 bin küçükbaş hayvanın kışlaklardan yaylaklara doğru zorlu yolculuğu başladı.

Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı mask
Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı
Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı
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Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte göçer hayvancılığıyla uğraşan 5 bin insan ve 400 bin küçükbaş hayvanın kışlaklardan yaylaklara doğru zorlu yolculuğu başladı.

Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

Kasım ayında kışlaklara inen göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Şırnak-Hakkari-Van üçgeninde bulunan 2 bin rakımlı çayır, mera ve otlakların bulunduğu Faraşin Yaylası'na doğru engebeli ve zorlu yolculuğa çıktılar.

Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, Görümlü beldesinde bulunan kışlaklarda göçerleri ziyaret ederek, hayvanların zorlu yolculuğu öncesinde göçerleri bilgilendirdi. Sezgin, Şırnak'ta bulunan küçükbaş hayvanların üçte birinin göçer hayvancılığına ait olduğunu belirtti. İl genelinde 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Sezgin, bu hayvanların üçte birinin göçerler tarafından yönetildiğini söyledi.

Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

Sezgin, göçerlerin hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla birlikte yayla yoluna çıktığını ve Faraşin Yaylası gibi zengin beslenme ortamlarını tercih ettiklerini vurguladı. Şırnak ilinde göçer hayvancılığıyla uğraşan yaklaşık 247 aile ve toplamda 5 bin nüfusa yakın bir topluluğun, 400 bin küçükbaş hayvanla birlikte büyük bir göçle yayla yollarını tuttuğunu belirtti.

Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

Göçerlerden İdris Aşkara, havaların ısınmasıyla yaylaya gideceklerini ve 4-5 ay boyunca burada kalacaklarını ifade etti. Kış aylarında ise tekrar Silopi, Cizre ve İdil taraflarına döneceklerini söyledi.

Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

Göçer hayvancılığının ülke ekonomisine, il ve bölgeye büyük destek sağladığını belirten Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden göçerlerin yararlanabilmesi için gerekli kolaylıkların sağlandığını ifade etti.

Göçer hayvancıların yayla yolculuğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 May 2024 - 10:56 - Ekonomi

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