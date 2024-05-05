Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, ligdeki 46. randevuda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, ligdeki son 23 maçını kaybetmeden geçirirken, bu sezon deplasmanda henüz mağlubiyet yaşamadı. Takım, ligde 89 puanla ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışında iddialı konumda.

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler, 34 galibiyet elde ederken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, 7-1'lik skorla kazanarak tarihe geçti.

Fenerbahçe, dış sahada gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. İsmail Kartal yönetimindeki takım, 17 deplasman maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek kayıpsız bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

Konyaspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların mücadelede sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacaklar.

Fenerbahçe, ligde en golcü takım konumunda bulunuyor. 34 maçta 89 gol atan sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, 20 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda. Dzeko, Konyaspor'a karşı ilk maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı