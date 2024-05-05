Depremlerden sonra talep artsa da çırak azaldı O sektör de olumsuz etkilenecek

Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinden ağır hasar alan bölgelerden biri de Küçük Sanayi Sitesi oldu. Sanayi sitesindeki ağır hasarlı iş yerlerinde ise esnaflar işlerini yapmaya devam ediyor. Ağır hasarlı yapılarda çalışmalarını sürdüren esnaflar öncelikli olarak yeni iş yerlerine kavuşmak istediklerini belirtirken Malatya Sanayi’sinde motor mekanik ustası olan Onur Polat meslek ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Küçük Sanayi Sitesi’nde binek otomobillerin tamirini yapan motor mekanik ustası Onur Polat 25 yıldır bu işi yaptığını, depremlerden sonra işlevselliği nedeniyle otomobillere olan talebin arttığını fakat çırak eksikliği olduğunu bildirdi. Bu şekilde devam etmesi halinde sanayide usta bulunamayacağını belirten Polat, “Eleman yok, sektör ileride sekteye uğrayacak” dedi.

“ASRIN FELAKETİNDE AĞIR HASAR ALDIK”

Asrın felaketinde kendi dükkânının da ağır hasar aldığını fakat hasarlı dükkânda çalışmaya devam ettiğini söyleyen Motor Mekanik Ustası Onur Polat,

“Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Malatya Küçük Sanayi Sitesi’nde motor mekanik ustasıyım. Ortaokuldan sonra sanayiye başladım ama liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversitede otomotiv bölümü okumayı düşünüyordum ama şartlar elvermedi, zamanımız olmadı. Benim bu sektörde 25’inci yılım, 14-15 yıldır da kendi dükkânımızı çalıştırıyoruz. Asrın felaketinde ağır hasar aldık, dükkânımızda da hasar var. Çalışmaya çalışıyoruz. Umarım hayat yeniden eskisi gibi olur. Hayat tekrar devam eder, insanlar umutsuzluğa kapılmaz, bu şekilde yaşarız. Memleketimizi seviyoruz ama şu anda bulunduğumuz yaşam alanı buna uygun değil. Özellikle benim çalışma alanım buna müsait değil ama alternatif olmadığı için çalışmaya devam ediyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“DEPREMLERDEN SONRA ARABANIN KIYMETİNİ ANLADILAR”

Yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerinde birçok insan arabalarda uyudu. Bu konuyu da hatırlatan Polat insanların arabalara olan yaklaşımlarının değiştiğini söyleyerek,

“Araçların motor, mekanik, yürüyen aksamlarına bakıyorum. Genellikle benzinli binek araçlarla ilgileniyorum, yeni nesil dizel araçlara da bakıyorum. Malatya’nın nüfusu depremlerin ardından azalmış durumda fakat sektörü çok fazla etkilemedi. Geçen seneye göre mukayese edilirse bu sene daha canlı. Çünkü insanlar depremlerden sonra arabanın kıymetini anladılar. Fiyatlar artınca arabaların kıymeti bilinmeye başlandı, bakımlar aksatılmamaya başlandı. Eskiden böyle değildi. Bir araba ağır masraf çıkardığında insanlar arabayı değiştiriyorlardı. Şimdi bu böyle değil. İnsanlar tamire daha çok yöneldi. Yedek parça pahalı işçilik pahalı fakat insanlar mecburen tamir ettirmek zorunda kalıyor. Depremlerden sonra arabalar ev oldu, insanlar arabada yatıp kalktı. Önümüz yaz bir artçı olması halinde yine insanlar arabada yatıp kalkmaya başlayacak. Yapacak bir şey, bir alternatif yok. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız”

şeklinde konuştu.

“SEKTÖR İLERİDE SEKTEYE UĞRAYACAK”

Meslek hakkında bazı değerlendirmelerde bulunan Polat çırak yetişmediğini, mesleğin ileride olumsuz etkileneceğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Mesleğin de bazı problemleri bulunuyor. Çırak problemlerimiz var. Yeni bir şey değil fakat büyük bir sorun. Benim mezun olduğum meslek okulunda 32 çırak vardı. Bazı günler bir grup bazı günler diğer grup okula gidiyordu. Şimdi çırak eksikliği var. Çırak bulamıyorlar. Şimdiki nesil istiyor ki çok çabuk yoldan para kazansın. Bir usta 10 yılda yetişiyor. Ben 10 yılda yetiştim, 10 yıl boyunca ezildim. 15 yıldır da kendi dükkânımı çalıştırıyorum. Eleman yok, sektör ileride sekteye uğrayacak. Zaten bu şekilde giderse 5-6 yıla kadar sanayilerde usta bulunamayacak. Ben 37 yaşındayım, 15- 20 sene daha çalışırım ama geriye kalan eleman yok. Bu işi yapacak olan insan çekirdekten yetişmesi lazım. 12-13 yaşlarında bu işe başlaması lazım. O yaştaki çocuk boş CD gibidir, daha çabuk kavrar, daha çabuk öğrenir. Bu milletin tamirciye de, kaymakama da, öğretmene de ihtiyacı var. Ben kendi çocuğuma öğreteceğim, ileride farklı bir meslek seçerse zorlamam ama bu işi öğrenecek. Bu konuda bir önlem alınması lazım. Her sektörde bu sorun var, fırıncılar da, hayvancılar da aynı sorunu yaşıyor. 40 bin TL maaş ile çoban aranıyor. Bu sanayi için de geçerli. Herkes kolay yoldan para kazanmak istiyor. Herkes evine para götürmeye çalışıyor ama kolay yoldan olmaz.”

“TECRÜBELİ USTALARA GİDİLMESİ GEREKİYOR”

Otomobillerinin bakımını yaptıran vatandaşların bazı sorunları olduğunu bildiren Polat denetlemenin artırılması gerektiğini söyleyerek,

“Tabi vatandaşların da bazı problemleri bulunuyor. Diğer bütün sektörlerdeki gibi bu sektörde de vatandaşların bazı sorunları bulunuyor. Sanayiye gidileceği zaman referans ile gidilmesi gerekiyor. Diğer bir unsur ise kökenli tecrübeli ustalara gidilmesi gerekiyor. Bu çok önemli çünkü tecrübeli usta müşteriyi yormaz. Tabii bunun denetlenmesi lazım. Herkese denetlenmeden ustalık verilmemesi gerekiyor, yoksa şikâyetler artar. ‘Usta birine gittik çocuk daha ucuza yaptı arabayı ama şimdi yine arıza veriyor. Masrafım 2 katına çıktı’ diyenlerin sayısı da çok. 2 liralık şeyin 12 liraya satılması da doğru değil. Bu tamamen denetimle olacak bir şey. Böylelikle bu şikâyetlerde azaltılacak. Ben referansla göndermekten yanayım, fiyat ve ilgi yönünden de artış olacaktır”

söylemlerinde bulundu.

“UMARIZ HER ŞEY DAHA İYİ OLUR”

“Ben son olarak yetkililerden bir an önce Malatya’daki karamsarlığın ortadan kaldırılmasını istiyorum” diyen Polat Malatya’nın bir an önce ayağa kaldırılmasını istediğine de değinerek,

“Bu iş sadece çarşı ile olmaz. Sanayinin, iş yerlerinin, şehir pazarlarının da toparlanması lazım. Benim çok yakınlarım Malatya’yı terk etti, bu şehirden gitti. Bu düzensizlikten dolayı gittiler. Malatya’da bir çalışma göremiyoruz. Sadece çarşı merkez ile olacak bir iş değil bu. Her bakımdan gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Valimizin Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu gibi sokaklarda mı gezmesi gerekiyor? Keşke öyle bir valimiz olsa. Umarız her şey daha iyi olur. Bir an önce toparlanmamız lazım. Hayat AVM’lerden ibaret değil. Bir an önce toparlanmamız lazım”

cümleleriyle sözlerini tamamladı.